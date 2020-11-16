Швейцарское гостеприимство: сборную Украины не хотели пускать даже в раздевалку

Сборная Украины получил разрешение от местных властей Люцерна и организаторов матча Лиги наций провести предматчевую тренировку за день до встречи с командой Швейцарии в решающей поединке за сохранение прописки в Дивизионе А, сообщает УАФ.
Изначально сообщалось, что игроков не допустят в раздевалку, а они должны были прибыть на стадион уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках. Впрочем, позже стало известно, что команду таки допустят в раздевалку, где они смогут переодеться и сдадут очередной ПЦР-тест, результаты которого станут определяющими для решения о проведении матча.
Такие ограничения вызваны новыми случаями заражения коронавирусом в расположении нашей команды. Напомним, сегодня еще три игрока сдали положительные тесты на COVID-19.
Вместо них Андрей Шевченко вызвал троих игроков из молодежной сборной Украины. Получив отрицательные результаты своих утренних тестов на наличие коронавируса, они вылетели регулярным рейсом из Киева в Цюрих.
Смотрите, как Украина и Швейцария играла в первом матче:
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