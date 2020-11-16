Шустрая Бельгия отомстила Англии и лишила плей-офф бронзового призер Лиги наций

В одном из заключительных поединков 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Бельгии переиграла Англию, досрочно лишив бронзового призера первого сезона всех шансов на попадание в плей-офф. Битва фаворитов проходила на стадионе короля Бодуэна в Левене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ранее мы сообщали, что ФИФА компенсирует "Ливерпулю" травму игрока в сборной Англии.

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Все мячи в этой встречи были забиты в первые 24 минуты. Сначала полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс открыл счет на 10-й минуте с передачи Ромелу Лукаку. Тилеманс пробивал из центральной зоны чужой штрафной, и мяч после рикошета от защитника залетел в нижний угол ворот. А на 24-й минуте форвард Дрис Мертенс увеличил преимущество Бельгии, шикарно пробив со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот.

Бельгия – Англия / Фото: Reuters

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Тем временем травму в матче получил полузащитник сборной Англии и "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, которому потребовалась замена. Наставник британцев Гарет Саутгейт подтвердил, что футболист покинул поле из-за повреждения.

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Таким образом Бельгия взяла у "Трех львов" реванш за выездное поражение и после пяти туров набрала 12 очков, возглавив свою группу. Англия с 7 баллами занимает третье место в группе и лишилась шансов на выход в финальную стадию Лиги наций. В параллельном матче Дания обыграла Исландию 2:1, набрала 10 очков и в заключительном туре поспорит с Бельгией за первое место.

Смотрите, как Бельгия разгромила Исландию

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