Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой

Невеста звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил 750-й гол в карьере в матче против "Динамо", продемонстрировала гибкость тела, достигнутую благодаря занятиям йогой. Джорджина Родригес на своей странице в Instagram показала, как садится на шпагат на семейной яхте.
"Когда ты знаешь, куда идешь, вселенная открывает тебе путь", – подписала видео Джорджина и добавила тег йога.
А несколько дней назад невеста Роналду станцевала "тряску попы" с розой в руке. "Иметь такую возлюбленную – настоящее благословение для Криштиану", – писали фолловеры Джорджины.
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