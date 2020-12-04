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Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой

4 декабря, 18:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Джорджина продемонстрировала пышные формы на яхте

Невеста звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил 750-й гол в карьере в матче против "Динамо", продемонстрировала гибкость тела, достигнутую благодаря занятиям йогой. Джорджина Родригес на своей странице в Instagram показала, как садится на шпагат на семейной яхте.

"Когда ты знаешь, куда идешь, вселенная открывает тебе путь", – подписала видео Джорджина и добавила тег йога.

А несколько дней назад невеста Роналду станцевала "тряску попы" с розой в руке. "Иметь такую возлюбленную – настоящее благословение для Криштиану", – писали фолловеры Джорджины.

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йога шпагат WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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