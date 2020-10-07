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Шовковский отреагировал на включение в заявку на матч Франция – Украина

7 октября, 15:42

Олег Люлька Олег Люлька

СаШо рассчитывает, что Бущан не подложит ему свинью и не заставит в 45 лет возобновлять карьеру

Александр Шовковский, попавший в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Францией в Сен-Дени 7 октября, уверен, что ему не придется участвовать в этом поединке.

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Франция – Украина: онлайн-трансляция матча

Об этом 45-летний ассистент Андрея Шевченко заявил YouTube-каналу УАФ.

"Мое включение в заявку на игру выглядит неким образом сенсационно. Но это было бы, возможно, смешно, если бы все не было так плачевно для нашей команды. Три вратаря с положительными тестами. Поэтому было принято такое решение. В принципе, я свою физическую форму поддерживаю всегда. Но я уверен, что Жора Бущан мне свинью не подложит, и надобности выходить на поле у меня не будет", – заявил Шовковский

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: УАФ

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При этом Шовковский признался, что накануне на тренировке работал в перчатках Андрея Пятова.

"Пятов с нами. Не физически, так его вратарские перчатки. Именно его перчатки надел на тренировке. Сколько лет до этого не надевал? Скажем так, карьеру закончил в конце 2016-го. После этого в 2017-м сыграл на турнире в Казахстане – это и был последний раз, когда я надевал свои вратарские перчатки. В январе 2018-го я прооперировал пальцы на правой руке. У меня были разорваны сухожилия. После этого перчатки не надевал", – поведал Шовковский

Ранее появилось фото вратарского свитера Шовковского на матч с Францией. Первым номером будет Бущан, СаШо достался №12.

Шовковский и его львенок Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Александр Шовковский вратарь Сборная Украины сборная Франции
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