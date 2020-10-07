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Шовковский остался в запасе: составы на матч Франция – Украина

7 октября, 20:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко выпустил на поле троих дебютантов

Тренерский штаб сборной Украины огласил стартовый состав на товарищеский матч против команды Франции. Поединок начнется в 22:10 по киевскому времени. Франция – Украина онлайн смотреть можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Как и ожидалось, 45-летний Александр Шовковский остался в запасе, а место в воротах занял дебютант Георгий Бущан. Также с первых минут на поле выйдут другие дебютанты – Илья Забарный, Ефим Конопля и Александр Зубков.

Украина: 1. Георгий Бущан 4. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 13. Ефим Конопля, 20. Евгений Макаренко, 8. Руслан Малиновский, 14. Игорь Харатин, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 5. Сергей Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 12 Александр Шовковский, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

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Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Ленгле, Динь, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Марсьяль, Жиру.

Запасные: Бен Йеддер, Варан, Гризманн, Канте, Кимпембе, Коман, Льорис, Маньян, Мбаппе, Погба, Эрнандес.

Смотрите, как сборная Украины проигрывала Испании:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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