Шоу в балаклавах. Фанаты выгнали нового главного тренера (видео)

Болельщики люблянской Олимпии прогнали с пресс-конференции нового главного тренера Альберта Риеру и требовали объяснить, почему был уволен прежний наставник

Риеру назначили тренером Олимпии вместо Просинечки / Фото: Коллаж: Сегодня

Словенская Олимпия перед стартом в Лиге конференций представила нового тренера – испанца Альберта Риеру. Однако презентация завершилась не так, как ожидали.

В зал ворвались фанаты в балаклавах и потребовали у президента клуба, который сидел рядом, объяснений, почему был уволен предыдущий главный тренер. Не получив вразумительного ответа, хулиганы настойчиво попросили Риеру покинуть пресс-конференцию и сказали, что в Любляне ему не рады.

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После этого тренер покинул мероприятие.

В качестве футболиста Риера выступал за Манчестер Сити, Ливерпуль, Бордо. Играл за сборную Испании. До этого года работал ассистентом главного тренера в Галатасарае.

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Предыдущим тренером Олимпии был хорват Роберт Просинечки, который подписал контракт на два года 22 марта. Однако уже летом покинул клуб из-за президента.

Напомним, сегодня нового главного тренера презентовал Пари Сен-Жермен.