Шотландия отобрала победу у сборной Украины

Отчетный поединок стал дебютным для экс-тренера женской команды испанской Барселоны Луиса Кортеса. Встреча проходила в Глазго на арене "Хэмпден Парк".

Уже в середине первого тайма украинки повели в счете усилиями Роксоланы Кравчук.

Подопечные Кортеса контролировали ход игры и казалось, что "сине-желтые" привезут три балла из Шотландии. Но уже в компенсированное время Эби Харрисон ударом головой забила гол и сравняла счет в матче – 1:1.

Scotland scored a last-gasp goal for the second World Cup qualifier in a row as Abi Harrison's first international goal salvaged a draw against Ukraine at Hampden.



