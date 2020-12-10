"Шикуют": Ротань после скандала с ПриватБанком отдыхает с женой на Мальдивах

Бывший игрок "Динамо" и "Днепра" перезаряжает батарейки в теплых краях

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, продлив контракт с УАФ на один год, отправился отдыхать в теплые края. Бывший игрок "Динамо" и "Днепра" с женой Кристиной махнули на Мальдивы, о чем рассказали на своих страницах в соцсетях.

"Время релакса", – отметил у себя в Instagram Ротань

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"Шикуете", – написал Ротаню в комментариях под этим фото его бывший одноклубник по "Днепру" Богдан Шершун

"Есть такое", – ответил Руслан

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А супруга тренера молодежной сборной Кристина поделилась с фолловерами "теплыми" снимками с Мальдив. Есть на что посмотреть – самолет, пальмы и сногсшибательная фигура самой девушки!

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Напомним, недавно разразился крупный скандал. "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась", – заявил Ротань, указав, что вскрытие производила следственная группа Государственной фискальной службы из Киева.

В свою очередь, в Приватбанке уверяют, что Ротаня они не грабили.

Смотрите, как забивал Руслан Ротань

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