Как фанера под Парижем? Прогноз на матч Франция – Украина

Аналитики прочат сборной Украины роль мальчиков для битья в сегодняшнем товарищеском матче с лучшей командой мира Францией в Сен-Дени под Парижем. Однако не исключают, что дуэт "Яр-Яр" (Ярмоленко и Яремчук) своими голами все-таки испортит настроение хозяевам в этот вечер. Напомним, онлайн-трансляция матча Франция – Украина пройдет на нашем сайте.
Франция – Украина: где и когда смотреть матч
Сборную Франции называют большим фаворитом матча, который начнется в 22:10 по киевскому времени. На ее победу букмекерами установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.40, на победу Украины – 14.50. Иными словами, вероятность выигрыша чемпионов мира сегодня оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 15 процентов, а выигрыша команды Андрея Шевченко – всего лишь в 7 процентов.
Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу французов. Коэффициент на такой результат равен 5.10. Однако вряд ли украинцы согласятся второй матч кряду – вслед за 0:4 от Испании – проиграть гранду, что называется, в одни ворота.
ТОП-7 претендентов на гол у Украины
- Андрей Ярмоленко 3.50 (коэффициент на "забьет гол")
- Роман Яремчук 4.00
- Роман Безус 4.50
- Сергей Сидорчук 5.00
- Виктор Цыганков 5.00
- Николай Шапаренко 5.00
- Руслан Малиновский 5.50
Смотрите, как забивает Ярмоленко
ТОП-7 претендентов на гол у Франции
- Антуан Гризманн 1.60 (коэффициент на "забьет гол")
- Килиан Мбаппе 1.65
- Оливье Жиру 1.75
- Виссам Бен-Йеддер 2.00
- Антони Марсьяль 2.00
- Уссем Ауар 2.10
- Кингсли Коман 2.20
Смотрите, как забивает Гризманн
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Как мы писали ранее, коронавирус поочередно вывел из игры Пятова, Лунина и Панькива. Как результат, в строю из вратарей сборной Украины остался один только Бущан. В связи с этим в команде приняли решение включить в заявку на игру с Францией Шовковского.
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