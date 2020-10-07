Как фанера под Парижем? Прогноз на матч Франция – Украина

Аналитики прочат "сине-желтым" сухое поражение от чемпионов мира, если только не раззабивается дуэт "Яр-Яр"

Аналитики прочат сборной Украины роль мальчиков для битья в сегодняшнем товарищеском матче с лучшей командой мира Францией в Сен-Дени под Парижем. Однако не исключают, что дуэт "Яр-Яр" (Ярмоленко и Яремчук) своими голами все-таки испортит настроение хозяевам в этот вечер. Напомним, онлайн-трансляция матча Франция – Украина пройдет на нашем сайте.

Реклама

Франция – Украина: где и когда смотреть матч

Сборную Франции называют большим фаворитом матча, который начнется в 22:10 по киевскому времени. На ее победу букмекерами установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.40, на победу Украины – 14.50. Иными словами, вероятность выигрыша чемпионов мира сегодня оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 15 процентов, а выигрыша команды Андрея Шевченко – всего лишь в 7 процентов.

Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу французов. Коэффициент на такой результат равен 5.10. Однако вряд ли украинцы согласятся второй матч кряду – вслед за 0:4 от Испании – проиграть гранду, что называется, в одни ворота.

Реклама

ТОП-7 претендентов на гол у Украины

Андрей Ярмоленко 3.50 (коэффициент на "забьет гол")

Роман Яремчук 4.00

Роман Безус 4.50

Сергей Сидорчук 5.00

Виктор Цыганков 5.00

Николай Шапаренко 5.00

Руслан Малиновский 5.50

Смотрите, как забивает Ярмоленко

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

ТОП-7 претендентов на гол у Франции

Антуан Гризманн 1.60 (коэффициент на "забьет гол")

Килиан Мбаппе 1.65

Оливье Жиру 1.75

Виссам Бен-Йеддер 2.00

Антони Марсьяль 2.00

Уссем Ауар 2.10

Кингсли Коман 2.20

Смотрите, как забивает Гризманн

Реклама

Читайте также: "Жаль, что не привез к Дешаму свою лучшую команду": Шевченко грустит перед матчем с Францией

Как мы писали ранее, коронавирус поочередно вывел из игры Пятова, Лунина и Панькива. Как результат, в строю из вратарей сборной Украины остался один только Бущан. В связи с этим в команде приняли решение включить в заявку на игру с Францией Шовковского.

Смотрите, как Украина обыгрывала чемпионов Европы португальцев

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама