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Шевченко вызвал в сборную Украины Трубина и форварда после года дисквалификации

5 марта, 19:00

Елена Павлова Елена Павлова

В конце марта "сине-желтые" сыграют три матча отбора на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды на мартовские матчи. Бросается в глаза, что в список попали сразу два вратаря из "Шахтера" – опытный капитан Пятов и прыткий Трубин. А также после года дисквалификации вернулся Беседин. Ранее мы писали, что футболист "Вулверхэмптона" сделал выбор между Украиной и Россией.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

  • Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
  • Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
  • Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

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В марте сборная Украины проведет три матча квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре – 24 марта сыграет в Париже против Франции, а затем во Львове примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).

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Мы также сообщали, что на матч Украины с чемпионами мира зрителей не пустят.

Смотрите, как осенью Украина обыграла Испанию

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