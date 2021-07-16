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Шевченко важно найти клуб: Ребров рассказал, когда может возглавить сборную Украины

Елена Павлова Елена Павлова
16 июля, 20:43
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Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров не исключает работу с национальной командой через несколько лет, но пока наслаждается ежедневной работой
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал о возможности поработать в будущем со сборной Украины. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время бывший тренер Ференцвароша сменит во главе "сине-желтых" Андрея Шевченко. Однако Ребров заявил, что не вонзит нож в спину друга.

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"Думаю, что каждый тренер мечтает работать в сборной своей страны. Нужно подходящее время для этого. Ты никогда не знаешь, что случится в будущем. Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. То же самое и со мной. Я наслаждаюсь работой в таком ритме", – сказал Ребров Zorya Londonsk

Сергей Ребров и Андрей Шевченко
Сергей Ребров и Андрей Шевченко

"Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь. Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной"

Смотрите тренировки Реброва в ОАЭ

Ранее Ребров ушел из Ференцвароша в эмиратский Аль-Айн после трех чемпионских титулов и конфликта с боссами. Он был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии. По информации турецких СМИ, Ребров получает в Аль-Айне 3,5 млн долларов в год, что почти вдвое больше, чем было у него в Будапеште.

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