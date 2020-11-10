Шевченко следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может

В матче с Польшей главный тренер Украины даст играть тем, у кого было мало практики

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Польши, который состоится 11-го ноября. Начало поединка Встреча пройдет в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по Киеву. Отметим, что сегодня Украина прилетела чартером в Катовице, а Шевченко в Польше встретили персональные фанаты.

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Андрей Шевченко / Фото: УАФ

"Я рад, что мы сыграем против Польши. За последние 10 лет команда сильно добавила. Великолепная сборная. Возможно, время для матча не самое лучшее в связи с коронавирусом. Думаю, как и мой коллега, планирую дать шанс сыграть тем, кто мало играл, дать футболистам шанс проявить себя. Уверен, матч будет напряженным", – отметил Шевченко.

Сборная Украины / Фото: УАФ

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О состоянии сборной Украины

"У нас есть костяк команды, который все время дополняется. Конкуренция у нас живая. Нет основного состава и не основного. Есть игроки, которые выйдут на поле завтра, и перед ними ставятся те задачи, которые они должны решать. Мы балансируем команду, чтобы удачно провести все три матча. Сперва контрольная встреча, потом два поединка Лиги наций".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Об игроке "Вулверхэмптона"

Шевченко прокомментировал желание Макса Килмана выступать за сборную Украины: "Да, мы смотрим за ним. Но для того, чтобы играть за национальную команду, ему нужно получить украинский паспорт".

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О Роберте Левандовски

"Левандовски проводит отличный сезон. Приятно смотреть. Роберт не сыграет? Ясно, что Польша, как и мы, решает свои задачи, балансирует состав перед официальными матчами. Уверен, у них есть, кому сыграть. Будет интересно".

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

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