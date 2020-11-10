Шевченко следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Польши, который состоится 11-го ноября. Начало поединка Встреча пройдет в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по Киеву. Отметим, что сегодня Украина прилетела чартером в Катовице, а Шевченко в Польше встретили персональные фанаты.
"Я рад, что мы сыграем против Польши. За последние 10 лет команда сильно добавила. Великолепная сборная. Возможно, время для матча не самое лучшее в связи с коронавирусом. Думаю, как и мой коллега, планирую дать шанс сыграть тем, кто мало играл, дать футболистам шанс проявить себя. Уверен, матч будет напряженным", – отметил Шевченко.
О состоянии сборной Украины
"У нас есть костяк команды, который все время дополняется. Конкуренция у нас живая. Нет основного состава и не основного. Есть игроки, которые выйдут на поле завтра, и перед ними ставятся те задачи, которые они должны решать. Мы балансируем команду, чтобы удачно провести все три матча. Сперва контрольная встреча, потом два поединка Лиги наций".
Об игроке "Вулверхэмптона"
Шевченко прокомментировал желание Макса Килмана выступать за сборную Украины: "Да, мы смотрим за ним. Но для того, чтобы играть за национальную команду, ему нужно получить украинский паспорт".
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О Роберте Левандовски
"Левандовски проводит отличный сезон. Приятно смотреть. Роберт не сыграет? Ясно, что Польша, как и мы, решает свои задачи, балансирует состав перед официальными матчами. Уверен, у них есть, кому сыграть. Будет интересно".
Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).
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