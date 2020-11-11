Шевченко сделал полякам подарок ко Дню независимости. Украина всухую уступила в Хожуве

Украинцы лучше выглядели в первом тайме, но все сломала нелепая ошибка Андре Лунина

Сборная Украины проиграла товарищеский матч команде Польши в Хожуве. Мы проводили подробный онлайн матча Польша – Украина с описанием всех ключевых моментов и видео голов. Сборная Украины симпатичнее выглядела в первом тайме и даже имела шанс открыть счет, когда Андрей Ярмоленко заработал пенальти. Однако игрок "Вест Хэма" реализовать удар с 11-метровой отметки не сумел – поляков спасла штанга.

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У поляков не сильно получалась игра в атаке в первом тайме, но голкипер нашей команды Андрей Лунин решил им сделать подарок ко Дню независимости и в простой ситуации допустил грубую ошибку, когда побежал на перехват. Мяч достался Петр Зелиньски, тот отпасовал на Кшиштофа Пентека и форвард "Герты" метров с 40-ка отправил мяч в пустые ворота. Это был первый удар хозяев поля в створ ворот.

То ли гол в раздевалку, то ли замены в перерыве сломали нашей команде игру во втором тайме. Поляки перехватили инициативу, а на 63-й минуте удвоили свое преимущество, затолкав мяч в сетку после штрафного удара.

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Украинцы отметились несколькими опасными выпадами, но для позитивного результата этого было явно мало. Команда Андрея Шевченко снова проиграла товарищеский матч, а впереди у нас матчи Лиги наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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