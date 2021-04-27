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Шевченко посоветовал? Милан положил глаз на игрока сборной Украины

27 апреля, 14:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Лунин намерен покинуть Реал ближайшим летом. В список претендентов на украинца добавился Милан, который ищет замену своему первому номеру

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин заинтересовал Милан. Итальянцы ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, у которого истекает контракт летом, а сам мадридский клуб намерен покинуть Реал, где совсем не получает игровой практики, сообщает Fichajes.net.

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Ранее мы писали, что на Лунина претендуют лондонский Тоттенхэм и дортмундская Боруссия.

Интересно, что Милан положил глаз и на другого украинского вундеркинда. Речь идет об Анатолии Трубине из Шахтера, хорошо зарекомендовавшего себя в этом сезоне, вытеснив из ворот опытного Андрея Пятова.

В текущем сезоне в составе Реала Лунин провел всего один матч. Мы сообщали, что дебют Лунина за "Реал" обернулся позором.

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины:

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Милан Италия чемпионат Италии Реал Мадрид Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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