Андрей Шевченко побывал на тренировке Шахтера (видео)

Специалист уже почти месяц как ушел с поста главного тренера сборной Украины. Что бы увидеться со своими бывшими подопечными он отправился на тренировочную базу Шахтера

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Экс-наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко проведал в Киеве игроков донецкого Шахтера, которые выступали под его руководством.

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Видео трогательной встречи Шевы с игроками донецкого клуба было опубликовано в Facebook "горняков".

В ролике показано, как Шевченко в хорошем настроении пообщался с Николаем Матвиенко, Сергеем Кривцовым, Марлосом и Андреем Пятовым.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко пока еще не определился со своим следующим местом работы. Экс-наставник национальной команды признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.