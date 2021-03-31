Шевченко отсеял игрока Реала и влил в заявку сборной свежую кровь

Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 21:45. Онлайн Украина – Казахстан доступен на нашем сайте.

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За бортом заявки на поединок остался вратарь Реала Лунин, а также кипер Ворсклы Ризнык и защитник Десны Конопля. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Между тем попал в числе 23-х футболистов, продолжающих подготовку к игре, форвард Днепра-1 Довбик. Не исключено, сегодня Шева использует последнего в качестве "свежей крови" в атаке нашей сборной.

ЗАЯВКА УКРАИНЫ НА КАЗАХСТАН

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Бущан, Пятов, Трубин Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Тымчик, Сирота, Михайличенко, Караваев, Матвиенко

Соболь, Забарный, Кривцов, Тымчик, Сирота, Михайличенко, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко

Сидорчук, Шепелев, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко Нападающие: Яремчук, Довбик, Мораес

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Напомним, против Казахстана не сыграет Миколенко за фол последней надежды в игре с Финляндией, который привел к его удалению, пенальти и голу в наши ворота.

Также не помощник сборной Украины сегодня Коноплянка, который выбыл на шесть недель и рискует пропустить финальную часть Евро.

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Финляндией

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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