Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шевченко отсеял игрока Реала и влил в заявку сборной свежую кровь

31 марта, 11:26

Олег Люлька Олег Люлька

Лунин, Ризнык и Конопля – вне состава на Казахстан. Ждем выхода Довбика

Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 21:45. Онлайн Украина – Казахстан доступен на нашем сайте.

Реклама

За бортом заявки на поединок остался вратарь Реала Лунин, а также кипер Ворсклы Ризнык и защитник Десны Конопля. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Между тем попал в числе 23-х футболистов, продолжающих подготовку к игре, форвард Днепра-1 Довбик. Не исключено, сегодня Шева использует последнего в качестве "свежей крови" в атаке нашей сборной.

ЗАЯВКА УКРАИНЫ НА КАЗАХСТАН

  • Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
  • Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Тымчик, Сирота, Михайличенко, Караваев, Матвиенко
  • Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко
  • Нападающие: Яремчук, Довбик, Мораес

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, против Казахстана не сыграет Миколенко за фол последней надежды в игре с Финляндией, который привел к его удалению, пенальти и голу в наши ворота.

В тренде
Украина отыгралась во Франции: видео голов и обзор отборочного матча ЧМ-2022

Также не помощник сборной Украины сегодня Коноплянка, который выбыл на шесть недель и рискует пропустить финальную часть Евро.

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Финляндией

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная Мальта
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная МальтаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять