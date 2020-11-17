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Шевченко назвал тех, кто готов сыграть против Швейцарии в решающем матче Лиги наций

17 ноября, 11:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В списке "сине-желтых" - 21 футболист, который находится в Люцерне

Во вторник вечером сборная Украины проведет решающий поединок Лиги наций, в котором будет отстаивать свое право остаться в элитном дивизионе. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Швейцария – Украина.

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Сегодня утром наша команда опубликовала официальную заявку. Собственно, пока что сюрпризов в ней нет, и в нынешних условиях это можно считать хорошим знаком. А накануне сборную Украины в Швейцарии заставили три раза переодеваться и снова сдавать тесты. В список Андрей Шевченко включил всех 18 игроков, которые тренировались накануне, и трех парней из молодежной команды (Назаренко, Судакова, Булецу), прибывших после окончания занятия.

Вратари: Панькив, Пятов, Лунин.

Защитники: Забарный, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко.

Полузащитники: Степаненко, Назаренко, Малиновский, Марлос, Харатин, Булеца, Зинченко, Судаков, Зубков.

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Нападающие: Яремчук, Мораес.

Встреча на стадионе в Люцерне должна начаться в 21:45. Но соперники еще ждут результаты последних тестов на коронавирус и разрешение от местных властей. Узнавайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге наций.

Смотрите, как украинцы сражались с немцами в субботу:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций заявка
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