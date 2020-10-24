Шевченко назвал состав сборной Украины на ноябрьские матчи. Снова есть дебютанты

Впереди у сборной Украины спарринг с Польшей и заключительные матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал расширенный список футболистов национальной команды, которых он вызывает для подготовки к ноябрьским матчам. Напомним, что 11 числа Украина в Хожуве проведет товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграет с Германией, а 17-го в Люцерне – со Швейцарией.

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В список, который будет сокращен ближе к началу сбора, вошли 32 игрока, среди которых один дебютант – защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

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Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия).

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Ранее мы писали, что Украина не попадет в число сеяных при жеребьевке отбора на ЧМ-2022. Она состоится в декабре. Напрямую на мундиаль попадут 10 победителей отборочных групп.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Испанию:

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