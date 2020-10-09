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Шевченко на матч с Германией вызвал еще одного дебютанта. Он может провести два матча за два дня

9 октября, 23:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

В пятницу Ризнык играл за молодежную сборную, а в субботу будет готовиться к встрече с Германией

Андрей Шевченко перед ответственным матчем Лиги наций против Германии получит в свое распоряжение еще одного вратаря. Из молодежной команды в национальную прибудет голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык, сообщает сайт УАФ. Сегодня он помог сборной Украины U-21 обыграть Румынию и сохранить шансы на выход на Евро.

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Украина – Германия. Что говорил Шевченко перед матчем Лиги наций

Ранее в сборную Украины прибыл голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко. Также в рядах национальной команды находится Георгий Бущан, дебютировавший за первую сборную в поединке против Франции (1:7).

Напомним, что из-за коронавируса не смог приехать в сборную Андрей Пятов, а уже в расположении команды позитивные тесты сдали Андрей Лунин и Юрий Панькив. В связи с этим в заявку на матч против французов пришлось внести 45-летнего Александра Шовковского, входящего в тренерский штаб сине-желтых.

Матч Украина – Германия пройдет 10 октября в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 21:45. Онлайн матча Украина – Германия пройдет на нашем сайте.

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Смотрите, как Украина уступила Франции:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций Дмитрий Резник

Источник: Сегодня|Спорт

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