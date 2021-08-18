А что Шева? Где продолжить карьеру экс-наставнику сборной Украины

Андрей Николаевич стремится заявить о себе в клубном футболе. Выбираем подходящий вариант для Шевченко

Куда уходит Андрей Шевченко? / Фото: Reuters

В конце июля у Андрея Шевченко и его тренерского штаба закончился контракт с УАФ. Специалист попрощался со сборной Украины, а на его место сегодня назначили Александра Петракова.

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Главной причиной ухода наставника называется его желание поработать в клубе вместе со своими помощниками в лице Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры. Правда, пока никаких даже слухов о возможном трудоустройстве Шевченко не слышно.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Где же может продолжить свою тренерскую карьеру легенда украинского футбола? Давайте разбираться. Сразу стоит отмести варианты с Германией или Францией. Шевченко и его штаб мало знакомы с местными реалиями, а топ-клубов, которым могут скоро понадобиться тренеры, там и вовсе нет.

МИЛАН ИЛИ ЧЕЛСИ

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Самые очевидные варианты продолжения карьеры Шевченко – это два бывших клуба Андрея Николаевича. В Италии Шева стал легендой "россонери", а в Лондоне у украинца сохранились хорошие отношения с владельцем Челси Романом Абрамовичем.

Правда, у обеих команд пока нет нужды в смене тренера. Особенно это касается Челси, который зимой назначил Томаса Тухеля и немец за полгода принес лондонцам победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Томас Тухель и Роман Абрамович после победы в финале Лиги чемпионов / Фото: Reuters

Здесь разве что стоит надеяться, что экспрессивный Абрамович пожелает попрощаться с немцем после первых же неудач в Челси. Однако, по правде говоря, это будет крайне неудачное решение, Тухель заслужил большой кредит доверия.

В Милане же также пока довольны Стефано Пиоли, хотя есть тоже нюансы. В прошлом сезоне "россонери" долгое время шли на первом месте в турнирной таблице, однако в итоге с трудом удержали долгожданную путевку в Лигу чемпионов.

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Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Контракт итальянца с Миланом действует до лета 2022 года, а неудачи в Серии А могут заставить клуб досрочно попрощаться с Пиоли. Тут как раз Шевченко и станет главным кандидатом на тренерское кресло на "Сан-Сиро".

АРСЕНАЛ

Пока что украинский наставник может рассмотреть другие предложения из Англии или Италии. Здесь самым интересным вариантом может стать Арсенал. Нынче букмекеры называют увольнение Микеля Артеты самой вероятной тренерской отставкой в новом сезоне.

Микель Артета / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Испанец провалил с Арсеналом прошлый чемпионат, а нынешний начал с позорного поражения от новичка АПЛ Брентфорда. Амбиции у "канониров" высоки и наверняка удовлетворят аппетиты штаба Шевченко. К тому же, семья украинца ныне обитает именно в Лондоне.

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Да и у Челси с Арсеналом наметились лояльные друг к другу отношения. "Тихие" переходы Петра Чеха, Давида Луиса и Виллиана обошлись без каких-либо скандалов. Возможно, именно на "Эмирейтс Стэдиум" Шевченко и дождется увольнения Тухеля.

НАПОЛИ

Неаполитанцы летом назначили свободного Спаллетти вместо Гаттузо, однако этот приход вызывает немало сомнений. Учитывая вспыльчивость Аурелио Де Лаурентиса, не стоит рассчитывать, что у Лучано будет много карт-бланша.

Лучано Спаллетти / Фото: AFP

Наполи – амбициозный клуб, который явно недоволен своим отсутствием в Лиге чемпионов. Кадровый состав вполне позволяет решить эту задачу. К тому же, для Шевченко также возможен вариант выжидания ухода Пиоли, как в прошлом варианте с Арсеналом.

СЕРЕДНЯК СЕРИИ А

Очевидно, что Италия – главный приоритет для Шевченко и его тренерского штаба. Почему бы не рассмотреть варианты из средненьких клубов Серии А? К примеру, Сассуоло недавно попрощался с Де Дзерби, а Алессио Диониси может не закрепиться в новой команде.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Также есть вариант со Специей, где шаткую позицию имеет Тьяго Мотта. К тому же, с недавних пор в этой команде выступает Виктор Коваленко. Да и в принципе Шевченко может быть главным кандидатом на назначение в любой итальянский клуб при первой же отставке в Серии А.

БАРСЕЛОНА

Пофантазируем о совсем фантастическом варианте. Каталонцы сейчас явно не в лучшем состоянии. Потеря Месси, провал в прошлом сезоне Ла Лиги и Лиги чемпионов, огромные долги... Ухода Кумана требовали еще летом, однако голландец остался на "Камп Ноу". Но надолго ли?

Рональд Куман / Фото: Reuters

Для Шевченко Испания – новая страна, однако по стилю игры Барселона ему вполне подходит. Финансовые аппетиты каталонцы должны потянуть, а ставить игру молодым ребятам Андрей Николаевич научился в сборной. Однако все же шансов провалиться в столице Каталонии очень много. Это и может остановить как украинца, так и клуб.

ДИНАМО КИЕВ

Неожиданно? Очевидно, что в силу возраста Луческу в Динамо не сможет долго работать. А удержать планку Мистера будет крайне непросто. Тут и может Игорю Суркису прийти на помощь легенда команды, мечтающая реализовать себя в клубном футболе.

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Минусы здесь очевидны, вряд ли амбиции Шевченко распространяются на УПЛ. Да и финансовые аппетиты штаба могут оказаться непосильной ношей для киевлян. Впрочем, есть и другая сторона медали. Шевченко в Киеве боготворят и не стоит сомневаться, что руководство обеспечит ему максимально комфортные условия работы.

К тому же, конкуренция в чемпионате Украины не такая жесткая как в АПЛ или Серии А, здесь есть лишь один оппонент уровня Динамо. Если подходящих вариантов в Европе не найдется, двери офиса на стадионе Лобановского для него будут открыты.

ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТЕПЛЫХ КРАЯХ

К слову, если Андрей Николаевич настроен все же дождаться приглашения в Челси или Милан вне топ-лиг, почему бы не дождаться своего шанса в теплых краях? Шансов провалиться минимум, а возможность подзаработать денег лишней не будет.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Ради пиара Шевченко готовы пригласить в МЛС, Китай, Японию или в арабские страны. Кстати, кажется, в одной команде из ОАЭ намечается уход главного тренера... Как вам такой вариант рокировки?