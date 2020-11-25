Шевченко грустит из-за смерти Марадоны: "Ты всегда наделял меня эмоциями и улыбками"

Один из лучших украинских футболистов в истории вспомнил встречи с Диего

Сегодня вечером по аргентинскому времени умер Диего Марадона, знаменитому футболисту было 60 лет. Мы вспомнили, каким был скандальный гений футбола Марадона. Своими эмоциями по поводу смерти Диего поделились многие знаменитости.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также выразил сожаление в соцсетях:

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда".

Также Месси скорбит по Марадоне.

Поблагодарил аргентинца за его игру и бывший партнер Шевы по сборной Украины Андрей Воронин.

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Ранее в ноябре Марадоне сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписан из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако утром 25 ноября Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре. Смотрите сюжет о смерти Диего Марадоны:

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