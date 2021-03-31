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Шевченко будет где разгуляться! УЕФА ввел важное правило на Евро-2020

31 марта, 19:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На чемпионате Европы будет пять замен

Исполнительный комитет УЕФА сегодня снял ограничения на посещение болельщиками футбольных матчей. А также решил сколько будет замен во время чемпионата Европы, который пройдет летом.

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УЕФА разрешил пять замен на Евро-2020 и в финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021 года, а также в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.

Исполком решил продлить действие этого временного правила, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными. А также поскольку правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира, которые проходят с марта 2021 по март 2022 года.

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Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство задумывалось по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах и регионах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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В финальной части Евро-2020 у сборной Украины запланированы поединки с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол УЕФА Евро-2020 Лига наций

Источник: UEFA.com

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