Шева поразил Мочанова своей "Силой"

Автобиография Андрея Шевченко, недавно поступившая в продажу и на украинском языке под названием "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол", получила лестный отзыв от известного автогонщика Алексея Мочанова.
"Заказал через интернет Шевину книгу в украинском переводе. Прочитал залпом, взахлеб. Отлежится – перечитаю".
"Предисловие от Звонимира Бобана, Паоло Мальдини, Адриано Галлиани, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Искренние, теплые и неформальные слова. Отличный литературный язык".
"Андрей Николаевич мыслит образно и красиво, Алессандро Альчато сумел это передать".
"А Юлия Григоренко очень качественно перевела на украинский для издательства "Фолио".
"Маст хэв, маст рид", – написал у себя в Facebook Алексей Мочанов.
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Напомним, Андрей Шевченко остается без работы с тех пор, как 1 августа покинул сборную Украины.
Шеву называли претендентом на пост главного тренера Милана, но пока что руководство "россонери" доверяет нынешнему коучу команды Стефано Пиоли.
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