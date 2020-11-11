Шесть мячей в Стамбуле наколотили Турция и Хорватия: обзор жаркого матча

Балканцы были близки к успеху, но не удержали победу

Ни много ни мало шесть мячей забили сборные Турции и Хорватии в товарищеском матче в Стамбуле. Весь поединок прошел в напряженной борьбе, гости пропустили первыми, но потом вели в счете 3:2 во втором тайме. Тем не менее вице-чемпионы мира не смогли удержать победу – 3:3. Тяжело складывается осень для балканцев. В предыдущем поединке в Лиге наций Хорватия снова проиграла Франции – 1:2.

Реклама

Турки вышли вперед на 23-й минуте — Дженк Тосун реализовал пенальти. Анте Будимир достаточно быстро сравнял счет, однако Дениз Тюрюч на 40-й минуте снова вывел "красно-белых" вперед и позволил им уйти на перерыв лидерами.

Читайте также: Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Хорваты сумели перевернуть игру в начале второго тайма – Марио Пашалич и Йосип Брекало забили по голу, и преимущество оказалось уже на стороне гостей. Но Дженгиз Ундер сумел сравнять счет на 58-й минуте – 3:3. И больше команды в Стамбуле не забивали.

Реклама

Турция – Хорватия / Фото: Reuters В тренде Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

Отметим, что сборная Турции выступает в группе 3В Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице. На финише этапа ей предстоит встретиться с командами России (15 ноября) и Венгрии (18 ноября). Хорватия идет третьей в группе 3А, пропустив вперед Португалию и Францию. Теперь подопечные Златко Далича сыграют на групповом этапе с командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).

Смотрите, как Хорватия играла против Франции

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама