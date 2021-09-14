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14 сентября 19:45
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Динамо --
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Барселона --
Бавария --
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Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Шериф – Шахтер: в прямой трансляции матч покажет Shakhtar TV

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 сентября, 18:57
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В первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер на выезде сыграет против Шерифа из Молдовы
Юноши "горняков" готовы к еврокубкам
Юноши "горняков" готовы к еврокубкам / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После паузы почти в полтора года, связанной с пандемией, возвращается Юношеская лига УЕФА. 15 сентября в Тирасполе юноши Шахтера встретятся с Шерифом.

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"Очень соскучились по еврокубковым матчам, ведь был длительный перерыв. Все ребята ждут игры с Шерифом и хотят победить. Нужно постараться качественно провести этот поединок и добиться позитивного результата, так как всегда важно удачно начать турнир. Во внутреннем чемпионате дела идут хорошо, что еще больше придает уверенности. Игра с Шерифом будет чем-то новым: соперник стал чемпионом Молдовы, и мы настраиваемся серьезно", – говорит защитник "горняков" Андрей Булеза.

Шериф U19 впервые в истории выступит на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Наивысшее достижение тираспольцев – участие в стыковых поединках через Путь чемпионов в сезоне-2019/20, где в серии пенальти противник уступил cверстникам из сербской Црвены Звезды.

Матч Шериф – Шахтер начнется в 12:00 и будет в прямом эфире показан на Shakhtar TV.

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О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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