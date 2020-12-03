Шансы "Зари" в матче с "Лестером" в Лиге Европы возросли: гости выставят дублеров

Сегодня единственный представитель Украины в Лиге Европы проведет свой пятый матч на групповом этапе. На нашем сайте начался онлайн "Заря" – "Лестер". Стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:55.

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Несмотря на то, что гости с Туманного Альбиона уже обеспечили себе выход в плей-офф, они настроены играть решительно. Хотя и выставят неосновной состав. Об этом телеканалу "Футбол 1" рассказал главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс:

"Я с нетерпением жду матча против "Зари". Наконец-то я смогу увидеть в действии игроков, которые только недавно восстановились после травмы, а также несколько молодых игроков. Мы не взяли в Запорожье наших лидеров, дали им шанс отдохнуть. Но это не значит, что "Лестер" не хочет победить. Наша главная задача – быть максимально конкурентоспособными в каждом турнире".

Поддержал наставника и ямайский защитник-ветеран Уэс Морган:

"Мы вышли в плей-офф, поэтому у нас есть шанс отдохнуть и поменять некоторых футболистов, что мы и сделаем. Это хороший шанс для игроков, у которых не было так много игрового времени. Но конечная цель одна – хорошо сыграть и добыть результат".

Узнайте, где смотреть матч "Заря" – "Лестер" в Лиге Европы.

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