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Шансы на выход на Евро еще есть. Украина обыграла Румынию благодаря спорному пенальти

9 октября, 21:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нашей молодежке необходимо выиграть все оставшиеся матчи

Молодежная сборная Украины обыграла своих одногодков из Румынии в отборочном матче к чемпионату Европы 2021 года и сохранила шансы на выход в финальную часть турнира. Единственный гол за 10 минут до финального свистка с пенальти забил полузащитник "Днепра-1" Сергей Булеца. 11-метровый "нарисовал" Георгий Цитаишвили.

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Напомним, что в финальную часть напрямую выйдут победители групп, а также лучшая вторая команда, оставшиеся 8 вторых команд сыграют стыковые матчи между собой. На данный момент украинцы имеют в своем активе 10 баллов и отстают от Румынии на шесть баллов. Впереди у команды Руслана Ротаня два матча с Северной Ирландией и поединок с Мальтой. У Румынии впереди поединок с Мальтой и лидером группы Данией.

Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0
Гол: Булеца (80, пен)

Украина U-21: Ризнык, Дубинчак, Вантух (Лебеденко, 16), Сирота, Попов, Назаренко (Цитаишвили, 60), Бондаренко (Чех, 67), Булеца, Батагов, Лунев (Топалов, 46), Сикан (Шевцов, 67).

Румыния U-21: Влад, Опрут (Бобок, 46), Харуц, Пашкану, Гицэ, Марин, Чобану (Иту, 77), Костаке, Олару, Ман (Моруцан, 77), Мэцан (Дрэгуш, 65).

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Предупреждения: Бондаренко (24), Опрут (42), Булеца (58), Влад (72), Костаке (79), Ризнык (87).

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видео голов Сборная Украины U21 евро-2021

Источник: Сегодня|Спорт

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