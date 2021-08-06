Шансы Маркевича возглавить сборную возростают: президент УАФ провел переговоры с украинским тренером

Руководство Украинской ассоциации футбола провело переговоры о подписании контракта с Мироном Маркевичем

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Назначение главного тренера сборной Украине состоится уже 9 августа. Несмотря на обилие кандидатов, скорее всего, УАФ остановит свой выбор на Мироне Маркевиче. Как сообщает в своем Twitter журналист Игорь Бурбас, сегодня прошла первая встреча президента УАФ Андрея Павелко с главой комитета национальных сборных Мироном Маркевичем. Предполагается подписать годичный контракт с 70-летним специалистом, с опцией пролонгации еще на год.

, . . 1+1. — Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021

Напомним, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины является Сергей Ребров, но он связан контрактом с клубом из ОАЭ Аль-Айном, и расторгнуть его в ближайшее время будет проблематично.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Также среди претендентов есть экс-тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирон Богданович уже возглавлял главную команду страны в 2010 году, но из-за конфликта с руководством ФФУ пробыл у руля только 7 месяцем. Под его руководством сборная провела четыре игры, в которых ни разу не проиграла.

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