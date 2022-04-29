Шанс для украинских команд. Российские клубы вышвырнут из еврокубков

Российские команды получили бан в еврокубковых турнирах в связи с военной агрессией их государства в Украине. Если дисквалификация будет продлена на следующий сезон, тогда УЕФА необходимо будет отдать квоту России одной из стран участниц еврокубков.

"Это реально один из вариантов на официальном уровне, который обсуждается с УЕФА от имени наших футбольных властей.

Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между нами и Россией есть еще Австрия. Если Россию выбрасывают из еврокубков, то, по идее, квота России должна достаться Австрии. Она может быть недовольна, могут быть какие-то разборки, еще Россия может пойти в CAS, и так далее.

Пока в УЕФА не готовы к каким-либо резким шагам. Они еще сами не понимают, что делать с россиянами после дисквалификации из еврокубков и как делить их квоту", – заявил спортивный журналист Сергей Болотников в эфире KDK.