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Шанс для украинских команд. Российские клубы вышвырнут из еврокубков

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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29 апреля, 16:21
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УЕФА рассматривает вариант с передачей квоты России в еврокубках Украине
Украина может получить российские квоты в еврокубках
Украина может получить российские квоты в еврокубках / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Российские команды получили бан в еврокубковых турнирах в связи с военной агрессией их государства в Украине. Если дисквалификация будет продлена на следующий сезон, тогда УЕФА необходимо будет отдать квоту России одной из стран участниц еврокубков.

"Это реально один из вариантов на официальном уровне, который обсуждается с УЕФА от имени наших футбольных властей.

Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между нами и Россией есть еще Австрия. Если Россию выбрасывают из еврокубков, то, по идее, квота России должна достаться Австрии. Она может быть недовольна, могут быть какие-то разборки, еще Россия может пойти в CAS, и так далее.

Пока в УЕФА не готовы к каким-либо резким шагам. Они еще сами не понимают, что делать с россиянами после дисквалификации из еврокубков и как делить их квоту", – заявил спортивный журналист Сергей Болотников в эфире KDK.

Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии
Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии / Фото: Reuters

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Нужно отметить, что в случае продления дисквалификации российских клубов останутся вакантными пять еврокубковых мест.

Ранее наставник Днепра-1 Игор Йовичевич поделился инсайдом об участии украинских команд в новом еврокубковом сезоне. Как заявил хорватский специалист, участники еврокубков от Украины могут стартовать сразу с группового этапа.

Украинские клубы могут получить прямые путевки в группу ЛЧ и других еврокубков
Украинские клубы могут получить прямые путевки в группу ЛЧ и других еврокубков / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1", Коллаж: Сегодня

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