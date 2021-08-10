Шахтер уже в раунде плей-офф: букмекеры не сомневаются в успехе дончан в Лиге чемпионов

Донецкая команда выиграла первый поединок против Генка, поэтому эксперты не сомневаются в итоговом успехе подопечных Де Дзерби

Шахтер - фаворит в матче против Генка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер проведет второй матч в Лиге чемпионов 2021/2022. Соперником донецкой команды в третьем раунде квалификации станет бельгийский Генк. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Генк пройдет у нас на сайте.

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Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало – в 20:30 по киевскому времени. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является Шахтер. Коэффициент на триумф подопечных Де Дзерби составляет 1.94. Для сравнения на победу бельгийцев коэффициент 3.80, на ничью – 3.85. Что же касается выхода в раунд плей-офф, то тут и вовсе нет сомнений в успехе Шахтера – 1.16 против 5.90.

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Первая встреча Шахтера и Генка в третьем раунде квалификации прошла ровно неделю назад. Бельгийцы открыли счет в первом тайме, однако донецкая команда сумела перевернуть игру после перерыва. В итоге подопечные Де Дзерби праздновали победу со счетом 2:1.

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Поскольку в Лиге чемпионов правило выездного гола не действует, Шахтеру нужно как минимум не проиграть сегодня. Любое поражение в один мяч переведет игру в овертайм, а более крупное фиаско оставит дончан и вовсе без Лиги чемпионов.

На выходных обе команды по-разному отыграли туры в своих чемпионатах. Генк вырвал три очка на выезде у Кортрейка, добыв первую победу в новом сезоне. А вот Шахтер впервые проиграл при Де Дзерби. Донецкая команда не сумела переиграть Александрию (1:2).

До нынешнего сезона Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.