10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
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Шахтер уже в раунде плей-офф: букмекеры не сомневаются в успехе дончан в Лиге чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 14:30
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Донецкая команда выиграла первый поединок против Генка, поэтому эксперты не сомневаются в итоговом успехе подопечных Де Дзерби
Шахтер - фаворит в матче против Генка
Шахтер - фаворит в матче против Генка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер проведет второй матч в Лиге чемпионов 2021/2022. Соперником донецкой команды в третьем раунде квалификации станет бельгийский Генк. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Генк пройдет у нас на сайте.

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Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало – в 20:30 по киевскому времени. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является Шахтер. Коэффициент на триумф подопечных Де Дзерби составляет 1.94. Для сравнения на победу бельгийцев коэффициент 3.80, на ничью – 3.85. Что же касается выхода в раунд плей-офф, то тут и вовсе нет сомнений в успехе Шахтера – 1.16 против 5.90.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Шахтер – Генк

Первая встреча Шахтера и Генка в третьем раунде квалификации прошла ровно неделю назад. Бельгийцы открыли счет в первом тайме, однако донецкая команда сумела перевернуть игру после перерыва. В итоге подопечные Де Дзерби праздновали победу со счетом 2:1.

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Поскольку в Лиге чемпионов правило выездного гола не действует, Шахтеру нужно как минимум не проиграть сегодня. Любое поражение в один мяч переведет игру в овертайм, а более крупное фиаско оставит дончан и вовсе без Лиги чемпионов.

На выходных обе команды по-разному отыграли туры в своих чемпионатах. Генк вырвал три очка на выезде у Кортрейка, добыв первую победу в новом сезоне. А вот Шахтер впервые проиграл при Де Дзерби. Донецкая команда не сумела переиграть Александрию (1:2).

До нынешнего сезона Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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4
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