Шахтер сыграет благотворительный матч с топ-клубом Европы

"Горняки" объявили второго соперника в благотворительном туре Shakhtar Global Tour for Peace, который пройдет перед стартом чемпионата Украины. 26 июля Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов Аяксом.
, @AFCAjax— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2022
26 21:00 https://t.co/pyI3QFsexopic.twitter.com/gTIJZrwxSv
Поединок состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.
Билеты поступят в продажу 4 июля, стоимость – от 10 евро. Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace направляются на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За пять благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллионов гривен.
Ранее стал известен первый соперник Шахтера в благотворительных матчах. 30 июля "горняки" сыграют с 7-й командой Эредивизи Утрехтом.
Также мы сообщали, что донецкий клуб продал в Лацио хавбека Маркоса Антонио, а Педриньо на правах аренды перешел в бразильский Атлетико Минейро.