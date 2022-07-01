Шахтер сыграет благотворительный матч с топ-клубом Европы

Донецкий Шахтер протестирует самый титулованный клуб Нидерландов – амстердамский Аякс

Донецкий Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

"Горняки" объявили второго соперника в благотворительном туре Shakhtar Global Tour for Peace, который пройдет перед стартом чемпионата Украины. 26 июля Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов Аяксом.

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Поединок состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

Билеты поступят в продажу 4 июля, стоимость – от 10 евро. Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace направляются на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За пять благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллионов гривен.

Ранее стал известен первый соперник Шахтера в благотворительных матчах. 30 июля "горняки" сыграют с 7-й командой Эредивизи Утрехтом.

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Шахтер сыграет с Утрехтом / Фото: Коллаж: Сегодня

Также мы сообщали, что донецкий клуб продал в Лацио хавбека Маркоса Антонио, а Педриньо на правах аренды перешел в бразильский Атлетико Минейро.

Маркос Антонио будет играть в Серии А / Фото: Коллаж: Сегодня