"Шахтер" стал серебряным призером престижной премии УЕФА

Донецкий "Шахтер" стал серебряным призером награды UEFA Grassroots Awards в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб", сообщается на официальном сайте горняков. Здесь отмечается клуб с инклюзивной повесткой и конкретной социальной целью с учетом значимого вклада в развитие спортивных социальных инициатив.

Премия была учреждена в 2010 году и ежегодно присуждается клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Существует 5 отдельных номинаций: Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Professional Football Club. В каждой из них определяется 3 призера.

"Массовый футбол имеет решающее значение для благополучия футбола и общества во всей Европе, – подчеркивает президент УЕФА Александер Чеферин. – Достижения победителей показывают, как всеобщая популярность футбола может помочь разрушать стереотипы и объединять сообщества. Мы пришли к окончательному выбору лишь после долгих обсуждений и раздумий. Сила номинантов растет с каждым годом, что делает достижения победителей еще более выдающимися".

Напомним, основанный "Шахтером" фонд Shakhtar Social при поддержке генерального партнера компании ДТЭК реализует в 36 населенных пунктах Украины проект массового футбола "Давай, играй!". В 2020 году в нем участвует более 4500 детей от 7 до 12 лет.

Смотрите, как "Шахтер" провел предыдущий матч в Лиге чемпионов:

