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"Шахтер" приедет после двух месяцев без тренировок": надежда тренера "Маккаби"

14 декабря, 17:22

Елена Павлова Елена Павлова

Йоргос Донис попытался найти слабое место украинской команды

Главный тренер израильского "Маккаби" Йоргос Донис отреагировал на результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии команда из Тель-Авива сыграет с донецким "Шахтером", который занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов. Первый матч 1/16 финала состоится 18 февраля 2021 года в Израиле, ответный – 25 февраля в Украине.

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"Шахтер" – отличная команда, которая показала большие возможности против "Реала" и "Интера" в Лиге чемпионов. Я думаю, что для нас хорошо, что они приедут после двух месяцев без тренировок, но все равно это достаточно хорошая опытная команда с хорошими игроками", – цитирует Дониса клубный сайт.

Йоргос Донис/Фото maccabi-tlv.co.il

Йоргос Донис/Фото maccabi-tlv.co.il

Тренер отметил значение домашнего матча: "Когда мы играем дома, мы знаем, как важно забить гол, а поэтому должны быть агрессивными. Затем соответствующим образом нам нужно подготовиться к выездной игре. Для нас это очень важный опыт, и для нас важно правильно представлять Маккаби. Мы сделаем все, чтобы достойно представлять свой клуб".

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Напомним, что в заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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тренер жеребьевка соперник Лига Европы Шахтер Донецк плей-офф Маккаби Тель-Авив
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