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Черноморец 0
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Динамо --
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Десна --
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Колос --
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Рух --
Александрия --
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Днепр-1 --
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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
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6 ноября 00:00
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Шахтер поиздевался над Черноморцем на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 октября, 21:28
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В первом тайме "моряки" выстояли, однако во втором пропустили сразу три мяча от вице-чемпиона страны
Кубок Украины Черноморец - Шахтер
Кубок Украины Черноморец - Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе завершился матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором местный Черноморец разыгрывал путевку в четвертьфинал с донецким Шахтером. Мы вели онлайн Черноморец – Шахтер на нашем сайте.

В первом тайме "моряки" выстояли, однако во втором пропустили сразу три мяча от вице-чемпиона страны. Голы на счету Фернандо, Маркоса Антонио и Дентиньо.

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Гол Фернандо (64 мин)

Гол Маркоса Антонио (72 мин)

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Гол Дентиньо (81 мин)

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Команда Роберто Де Дзерби стала четвертым участником 1/4 финала. Ранее в эту стадию прошли Александрия, полтавская Ворскла и киевское Динамо.

Кубок Украины. 1/8 финала.

Черноморец – Шахтер – 0:3

Голы: Фернандо (64), М.Антонио (72), Дентиньо (81)

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 79)

Шахтер: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), М.Антонио, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентиньо, 69)

ОБЗОР МАТЧА

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32
2
Шахтер
12
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29
3
Ворскла
12
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24
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