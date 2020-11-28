"Шахтер" поддержал мальчика из Днепра, попавшего в ДТП

Сегодня в чемпионате Украины "Шахтер" дожал "Днепр-1" голом в концовке. В этот же день донецкий клуб отметился социальным шагом: вратарь "Шахтера" Алексей Шевченко побывал в Днепре в гостях у мальчика, восстанавливающегося после ДТП.

Реклама

В начале октября 12-летнего Владислава Ковбасу, который возвращался домой из школы, сбил КамАЗ. В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы и находился в реанимации. Сейчас Влад уже дома, где его и навестил Алексей Шевченко. Кипер сфотографировался с ним на память и вручил подарки от "Шахтера": именную футболку "оранжево-черных", рюкзак и шарф и поведал официальному сайту клуба:

"С парнем случилась такая ужасная история… Сейчас он еще не может ходить. Очень грустно. Будем ему помогать. Надеюсь на хороший результат, на то, что Влад сможет полноценно жить, развиваться и заниматься любимым делом. Желаю ему здоровья и не падать духом!"

Сам Владислав сразу сказал, что хотел бы носить футболку "Шахтера" на физкультуру. А мама мальчика Ирина поделилась эмоциями и рассказала о восстановлении сына:

"Большое спасибо! Мы очень рады, что к нам приехали, проведали и подарили подарки. Ребенок очень обрадовался. Он у меня стеснительный, но эту встречу запомнит надолго. Не говорили ему заранее – решили сделать сюрприз. Я только утром сказала, что сегодня будет небольшой подарок, и он все выспрашивал, от кого, а когда гости приехали, растерялся... До этой истории Влад играл в футбол, мы хотели записать его в секцию, но, к сожалению, не успели. Врачи надеются, что он пойдет. На ноги его уже поставили, а дальше – реабилитация, ЛФК, массажи".

Читайте также о том, что соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов поднялся в Италии на второе место.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама