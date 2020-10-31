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"Шахтер" отреагировал на желание "Ромы" пригласить главу селекции "горняков"

31 октября, 16:57

Олег Люлька Олег Люлька

"В Риме еще не знают, какая за Жозе Боту сумма отступных", - говорит генеральный директор дончан Сергей Палкин

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал информацию итальянских медиа о желании "Ромы" пригласить к себе главу селекционной службы дончан Жозе Боту. Палкин дал понять, что шансов у такого трансфера крайне мало.

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"Итальянская пресса пишет, что "Рома" хочет пригласить на работу нашего директора департамента скаутов. Они просто еще не знают, какая сумма отступных у него в контракте. Более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в "Шахтере", – написал Сергей Палкин у себя в Instagram

Как сообщало ранее издание Tuttomercatoweb, пригласить Боту хочет лично хозяин "Ромы" Дэн Фридкин, заинтересованный в создании модели клуба, подобной "Шахтеру", – с привлечением молодых футболистов, их развитием и продажей, от чего, что важно, не страдают результаты команды во внутренних и международных соревнованиях.

Напомним, что главным тренером "Ромы" сейчас является Паулу Фонсека, прежде работавший в "Шахтере".

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Добавим, что повышенный интерес к представителям "Шахтера" со стороны топ-команд логичен с учетом недавнего выхода дончан в полуфинал Лиги Европы и успехов в Лиге чемпионов, где "горняки" после победы над "Реалом" и ничьей с "Интером" сенсационно возглавляют группу B.

Ранее мы писали, что гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера" Трубиным.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Реалом" и "Интером"

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Рома Италия Жозе Боту
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