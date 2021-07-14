Шахтер открыл еще три футбольные школы в Киеве

Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве. Об этом сообщает сайт донецкого клуба.
Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони.
Ранее в Киеве были открыты школы в районе метро "Дружбы народов" и "Вокзальная", а также школы работают в Броварах, Виннице и Полтаве.
Тренировки в Shakhtar Football School проходят по методологии академии ФК Шахтер. Первое занятие – бесплатное. Любой желающий ребенок может попробовать свои силы. Лучшие ученики Shakhtar Football School получат возможность пройти просмотр в академию клуба.
Ранее мы писали, что 15 июля Шахтер представит новую форму в "Украинском доме". Эксклюзивное право побывать на презентации новой экипировки получат владельцы абонементов на домашние матчи "горняков" в сезоне-2021/22.