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Шахтер открыл еще три футбольные школы в Киеве

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 11:54
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Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони – где еще работают школы "оранжево-черных"
Shakhtar Football School
Shakhtar Football School / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве. Об этом сообщает сайт донецкого клуба.

Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони.

Ранее в Киеве были открыты школы в районе метро "Дружбы народов" и "Вокзальная", а также школы работают в Броварах, Виннице и Полтаве.

Тренировки в Shakhtar Football School проходят по методологии академии ФК Шахтер. Первое занятие – бесплатное. Любой желающий ребенок может попробовать свои силы. Лучшие ученики Shakhtar Football School получат возможность пройти просмотр в академию клуба.

В тренде

Ранее мы писали, что 15 июля Шахтер представит новую форму в "Украинском доме". Эксклюзивное право побывать на презентации новой экипировки получат владельцы абонементов на домашние матчи "горняков" в сезоне-2021/22.

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