Шахтер осваивает криптомир. Стартовал аукцион эксклюзивной NFT-коллекции

Донецкий клуб начал сотрудничество с крупнейшей криптоплатформой в мире для помощи украинцам

ФК Шахтер: стартовала продажа эксклюзивной NFT-коллекции на платформе Binance / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Шахтер анонсировал начало взаимоотношений с крупнейшей криптоплатформой Binance. Руководство донецкого клуба вместе с компанией выпустили эксклюзивную NFT-коллекцию, которую можно будет приобрести на платформе.

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Сегодня 7 мая в 14:00 стартовал аукцион по продаже футболок донецкого клуба с подписями игроков и тренеров, в которых футболисты играли благотворительные матчи в рамках тура Football for Peace. Всего на торги выставлены 11 подобных NFT-продуктов. Стартовая стоимость такой футболки – 10 BUSD (BUSD – криптовалюта, которая в эквиваленте соответствует американскому доллару), сообщает официальный Instagram горняков.

Аукцион продлится ровно неделю до 14 мая 14:00 по киевскому времени. Все вырученные средства от продажи NFT Шахтера пойдут в фонд помощи украинцам, которые пострадали в результате военной агрессии России на территории Украины.

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Интересное наблюдение самой презентацией дропов на платформе Binance. Работники сайта оформили стартовую заставку и новость об NFT-коллекции Шахтера на фоне стадиона Донбасс-Арена, который донецкий клуб был вынужден покинуть 8 лет назад.