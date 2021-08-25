Шахтер – Монако: все трансляции матча Лиги чемпионов

Матч с Монако в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов покажут на спутниковом ТВ и на канале Megogo Футбол 1

В первом матче Шахтер обыграл Монако со счетом 1:0 на выезде / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 22:00 начнется матч Шахтер – Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы.

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Ответный поединок 25 августа проходит в Харькове. Смотреть онлайн Шахтер – Монако можно в нашем мультимедийном онлайне.

Все трансляции матча Шахтер – Монако:

Megogo Футбол 1 (Украина)

Матч ТВ (Россия);

EXXEN Digital (Турция);

Arena Sport 1 (Сербия);

Arena Sport 3 (Хорватия);

BT Sport 1 (Великобритания);

Cosmote Sport 2 (Греция);

Digi Sport 2 (Румыния);

Polsat Sport Premium (Польша);

Sport 2 (Венгрия);

Telekom Sport 1 (Румыния);

RMC Sport 1 (Франция);

TSN Malta 7 (Мальта);

Nova Sport 3 (Чехия);

Eleven Sports 1 (Португалия).

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