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Шахтер --
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Черноморец --
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Ингулец --
Мариуполь --
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Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
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Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 августа, 15:33
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Украинский клуб сыграет ответный поединок против бронзового призера чемпионата Франции в Харькове. Расписание трансляций матча
Шахтер - Монако. Трансляции ответного матча Лиги чемпионов
Шахтер - Монако. Трансляции ответного матча Лиги чемпионов

Сегодня Шахтер в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встречается с Монако. Первая игра во Франции завершилась минимальной победой украинского клуба.

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Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча – в 22:00. Матч в прямом эфире покажут на спутниковых каналах и в интернете.

Где смотреть матч Шахтер – Монако. В прямой трансляции игра будет показана на канале MEGOGO Футбол 1 (в подписке). Также онлайн-трансляция матча Шахтер – Монако в виде текстового онлайна с фото и видео-повторами пройдет у нас на сайте.

Трансляции матча Шахтер – Монако на спутниковом ТВ:

  • Матч ТВ (Россия);
  • EXXEN Digital (Турция);
  • Arena Sport 1 (Сербия);
  • Arena Sport 3 (Хорватия);
  • BT Sport 1 (Великобритания);
  • Cosmote Sport 2 (Греция);
  • Digi Sport 2 (Румыния);
  • Polsat Sport Premium (Польша);
  • Sport 2 (Венгрия);
  • Telekom Sport 1 (Румыния);
  • RMC Sport 1 (Франция);
  • TSN Malta 7 (Мальта);
  • Nova Sport 3 (Чехия);
  • Eleven Sports 1 (Португалия).

АНОНС МАТЧА ШАХТЕР – МОНАКО

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Первый матч. Неделю назад в Монако "горняки" одержали минимальную победу и обеспечили себе задел перед ответной игрой.

Гол на 19-й минуте забил полузащитник Педриньо.

Гол Педриньо решил исход первого матча с Монако
Гол Педриньо решил исход первого матча с Монако / Фото: Getty Images

Монако сыграл три тура в новом сезоне чемпионата Франции. Очень неудачно – два поражения и ничья. С одним очком монегаски занимают непривычное для себя 19-е место – в зоне вылета из Лиги 1.

Шахтер сыграл пять матчей в новом сезоне чемпионата Украины. Итог – четыре победы и одно поражение, и команда Роберто Де Дзерби занимает вторую строчку в таблице, уступая Динамо 1 балл. На выходных Шахтер разгромил Черноморец 3:0.

История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в первом раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски. Ну и встреча неделю назад – значит, преимущество пока на стороне "горняков".

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Прогноз букмекеров. По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на победу команды Ковача составляет 2.45. На победу Шахтера котировка 2.80, на ничью выставлен коэффициент 3.45.

А вот на проход в групповой этап фаворит – Шахтер. Коэффициент на успех украинского клуба равен 1.35, на монегасков – 3.20.

Таким образом, аналитики букмекерских контор высчитали вероятность выхода Шахтера в групповой этап – она равна 70%.

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1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
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5
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