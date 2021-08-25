Шахтер – Монако: букмекеры подсчитали вероятность успеха "горняков"

Что аналитики букмекерских контор думают об ответном матче Шахтера и Монако: кто победит, кто пробьется в групповой этап и сколько голов будет забито

Шахтер - фаворит на на выход в группу Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Еще один шаг – и Украина получит две команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Сегодня Шахтеру в ответной игре раунда плей-офф квалификации нужно закрепить успех недельной давности. Тогда команда Де Дзерби на выезде обыграла Монако – 1:0.

Реклама

Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове, начало в 22:00. Смотреть Шахтер – Монако онлайн можно на нашем сайте – в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами.

Кто фаворит матча? По мнению букмекеров, небольшим фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на победу команды Ковача составляет 2.28. На победу Шахтера котировка 3.05, на ничью выставлен коэффициент 3.45.

Кто фаворит на проход? Аналитики ставят на "горняков". Коэффициент на успех украинского клуба по сумме двух игр равен 1.35, на монегасков – 3.20. Таким образом, аналитики букмекерских контор высчитали вероятность выхода Шахтера в групповой этап – она равна 70%.

Сколько голов будет забито? Букмекеры прогнозируют, что сегодняшний поединок будет слегка "на больше". С вероятностью в 51% сегодня зрители в Харькове увидят три или больше забитых гола в основное время.

Реклама

Читайте также: Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов