Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Шахтер" – "Маккаби": стрим матча Лиги Европы

25 февраля, 17:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" после выездной победы должны доказать свое преимущество и на своем поле

В четверг, 25 февраля, в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн матча "Шахтер" – "Маккаби" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Реклама

Читайте также: "Шахтер" – "Маккаби": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы

Кроме этого, мы проведем стрим о матче "Шахтер" – "Маккаби" на нашем канале в Youtube.

В первом матче на выезде "Шахтер" одержал комфортную победу со счетом 2:0. Победу команде Луиша Каштру принесли мячи Алана Патрика и Тете.

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти
Реклама

"Горняки" практически гарантировали себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы. Коэффициенты букмекеров на выход в следующий раунд – 1.02 против 13.00 в пользу донецкого клуба. Что касается сегодняшнего матча, то и здесь фаворитом является команда Луиша Каштру – 1.70. На выигрыш "Маккаби" – 5.00, на ничью – 3.70.

Матч "Шахтер" – "Маккаби" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсети
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсетиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять