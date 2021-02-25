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"Шахтер" – "Маккаби": стартовые составы матча Лиги Европы

25 февраля, 18:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кто выйдет с первых минут ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби". Поединок пройдет в НСК "Олимпийский", начало – в 19:55. Трансляция "Шахтер" – "Маккаби"уже доступна на нашем сайте.

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"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Тайсон, Мораес, Соломон, Патрик, Матвиенко, Майкон, Витао

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Болбат, Судаков, Маркос, тете, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

"Маккаби": Тененбаум, Андре Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Д. Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаим, Пешич, Озез

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Запасные: Перетц, Балтакса, Блэкмен, Шехтер, Битон, Йейни, Рикан, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро

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В первом матче на выезде "Шахтер" одержал комфортную победу со счетом 2:0. Победу команде Луиша Каштру принесли мячи Алана Патрика и Тете.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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