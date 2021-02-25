"Шахтер" – "Маккаби": обзор матча Лиги Европы

Как команды сражались за путевку в 1/8 финала еврокубка

Сегодня донецкий "Шахтер" и "Маккаби" из Тель-Авива встречались в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в НСК "Олимпийский", а на нашем сайте проходил онлайн матча "Шахтер" – "Маккаби" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Самый опасный момент в первой половине игры создали гости, когда после подачи углового поочередно проверили на прочность перекладину и штангу ворот "горняков".

Стартовые составы:

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"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Тайсон, Мораес, Соломон, Патрик, Матвиенко, Майкон, Витао

"Маккаби": Тененбаум, Андре Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Д. Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаим, Пешич, Озез

Напомним, что первый матч неделю назад в Израиле завершился победой "Шахтера" со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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