10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Шахтер Караганда – Колос: где и когда смотреть поединок Лиги Конференций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 11:05
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Команда Руслана Костышина не сумела переиграть казахского оппонента дома и теперь вынуждена добывать победу в гостях
Колос близок к выходу в раунд плей-офф Лиги Конференций
Колос близок к выходу в раунд плей-офф Лиги Конференций / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Сегодня Колос сыграет ответный матч в Лиге Конференций. Соперником ковалевской команды в третьем раунде квалификации является Шахтер из Караганды. Встреча пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Начало – в 17:00 по киевскому времени. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Шахтер Караганда – Колос? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке).

Первая встреча команд состоялась всего пять дней назад в Ковалевке. Матч завершился нулевой ничьей, однако был насыщен моментами. В первом тайме интереснее смотрелись гости, однако уже после перерыва Колос не смог воспользоваться удалением игрока Шахтера.

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Теперь же обеим командам нужно играть на победу. Ранее нулевая ничья дома была бы удобным счетом для украинской команды. Однако после отмены правила выездного гола любой ничейный результат в Нур-Султане переведет игру в овертайм.

На выходных обе команды отдыхали от матчей. Лишь пятидневный перерыв между играми привел к тому, что Шахтеру сместили матч Кубка страны на более поздний срок. Так же УПЛ поступила и с Колосом, который в 3-ем тур должен был встречаться за Минаем.

В случае успеха в игре с Шахтером в раунде плей-офф Колос сразится с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив. К слову, первая встреча этих команд в Словакии также завершилась со счетом 0:0.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
19:30
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Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
17:00
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Воскресенье, 15 августа
17:00
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Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
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