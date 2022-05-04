Шахтер и компания Sorare собрали 4,2 млн гривен помощи для Украины

Партнер ФК Шахтер компания Sorare подвела итоги благотворительного аукциона Stand for Peace

Шахтер и компания Sorare провели благотворительный аукциона Stand for Peace / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер вместе со своим партнером Sorare провели благотворительный аукцион, средства которого были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

В рамках аукциона была выпущена лимитированная серия эксклюзивных блокчейн-карточек с игроками Шахтера, по итогам продажи которых удалось собрать 4 200 000 гривен на гуманитарные цели. Эти средства клуб направил на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, одежду и другие вещи для Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов".

Реклама

ФК Шахтер выразил признательность компании Sorare и ее сообществу за организацию благотворительной акции Stand for Peace. Благодаря поддержке компании Украина с каждым днем становится на шаг ближе к миру.

Напомним, Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года Шахтер стал первым украинским клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare.