"Шахтер" едет в Волочиск: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С этой стадии в борьбу за трофей вступают гранды отечественного футбола "Динамо" и "Шахтер". Жеребьевку проводили бывшие игроки сборной Украины Владимир Езерский и Сергей Нагорняк. Отметим, что поход за Кубком продолжают две команды Первой лиги – "Агробизнес" и "Верес".
Результаты жеребьевки Кубка Украины:
- "Динамо" – "Колос"
- "Александрия" – "Днепр-1"
- "Агробизнес" – "Шахтер"
- "Верес" – "Заря"
Матчи четвертьфинальной запланированы на 3 марта 2021 года. Напомним, победитель определится по итогам одной встречи. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, они сыграют дополнительное время и серию послематчевых пенальти.
Добавим, что финал турнира должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.
Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:
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