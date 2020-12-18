"Шахтер" едет в Волочиск: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Матч 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С этой стадии в борьбу за трофей вступают гранды отечественного футбола "Динамо" и "Шахтер". Жеребьевку проводили бывшие игроки сборной Украины Владимир Езерский и Сергей Нагорняк. Отметим, что поход за Кубком продолжают две команды Первой лиги – "Агробизнес" и "Верес".

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Результаты жеребьевки Кубка Украины:

"Динамо" – "Колос"

"Александрия" – "Днепр-1"

"Агробизнес" – "Шахтер"

"Верес" – "Заря"

Матчи четвертьфинальной запланированы на 3 марта 2021 года. Напомним, победитель определится по итогам одной встречи. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, они сыграют дополнительное время и серию послематчевых пенальти.

Добавим, что финал турнира должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:

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