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"Шахтер" едет в Волочиск: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

18 декабря, 16:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матч 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С этой стадии в борьбу за трофей вступают гранды отечественного футбола "Динамо" и "Шахтер". Жеребьевку проводили бывшие игроки сборной Украины Владимир Езерский и Сергей Нагорняк. Отметим, что поход за Кубком продолжают две команды Первой лиги – "Агробизнес" и "Верес".

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Результаты жеребьевки Кубка Украины:

  • "Динамо" – "Колос"
  • "Александрия" – "Днепр-1"
  • "Агробизнес" – "Шахтер"
  • "Верес" – "Заря"

Матчи четвертьфинальной запланированы на 3 марта 2021 года. Напомним, победитель определится по итогам одной встречи. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, они сыграют дополнительное время и серию послематчевых пенальти.

Добавим, что финал турнира должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:

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футбол Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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