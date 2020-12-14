"Шахтер" должен выиграть Лигу Европы": реакция дончан на жеребьевку 1/16 финала

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, где"горнякам" достался израильский "Маккаби"Тель-Авив. Также функционер рассказал о целях команды в нынешнем еврокубке.

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Что знают о "Маккаби"

"Мы ни разу не встречались с этим клубом, но у нас хорошие взаимоотношения, потому что там работает бывший директор нашей академии Патрик фон Лиувен. Мы постоянно с ним на связи. Он приезжал в Украину, в Киев. Патрик провел очень серьезную работу у нас в клубе, и до сих пор наши тренеры его помнят. В "Маккаби" он тоже возглавляет академию, даже больше – он фактически спортивный директор. Его там очень уважают, потому что он специалист хорошего уровня.

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Что касается жеребьевки, я считаю, мы обязаны проходить, потому что если мы "Маккаби" не пройдем, то тогда вообще нет смысла не то что в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы".

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Виктор Коваленко в борьбе с Лаутаро Мартинесом / Фото: Reuters

Довольны ли жеребьевкой

"Мы довольны и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Просто мы должны понимать, что долго так не будет. Порой, может быть, нам лучше сразу получить очень сильного соперника – так мы с ним концентрируемся и получаем результат. Самый главный вопрос: как мы сыграем?

Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в уме и покажут хорошую игру. Если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят", – считает Палкин.

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Каковы цели "Шахтера" в Лиге Европы

"Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг – в финал".

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Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля 2021 года в Израиле, ответный – 25 февраля в Украине.

Напомним, что в заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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