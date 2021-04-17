Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шахтер – Динамо! Видео-трансляция уникального киберматча

17 апреля, 13:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киберфутбольный поединок между Шахтером и Динамо состоится 17 апреля в 14:00, накануне главной встречи украинской Премьер-лиги

Сегодня центральный матч второго круга чемпионата Украины: Шахтер – Динамо. Мы ведем стрим украинского классико.

Реклама

А перед битвой на "Олимпийской" пройдет киберклассико!

Главными героями выставочных компьютерных игр станут профессиональные киберспортсмены. Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, за Динамо же сыграет Ярослав Blackstar98 Гурмак. Киберспортсмены сыграют за аналоги украинских команд в FIFA 21.

Киберпротивостояние пройдет в формате серии до двух побед.

В тренде
Украинский штангист "порвал" всех в Москве
Реклама

Старт в 14:00. Смотрите прямую трансляцию!

На данный момент команды в турнирной таблице разделяет семь баллов, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Победа Шахтера сократит отставание до четырех баллов и вернет интригу в чемпионскую гонку, а вот неудача "горняков" практически лишит их шансов защитить свое чемпионство.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Шахтер Донецк киберфутбол
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020Футбол
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красоткиФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять