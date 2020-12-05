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"Севилья" – "Реал": прогноз комментатора на матч чемпионата Испании

5 декабря, 16:01

Елена Павлова Елена Павлова

Кирилл Круторогов ожидает, что команда Хулена Лопетеги не уступит гостям из Мадрида

Сегодня в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу состоится поединок грандов Примери "Севилья" – "Реал". Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

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Центральный матч тура Примеры и один из определяющих в судьбе Зинедина Зидана в "Реале". По слухам, если его команда не победит в трех следующих поединках – "Севилью", "Боруссию" и "Атлетико", то француз будет уволен. В последних пяти играх во всех турнирах "сливочные" проиграли трижды и выиграли лишь раз – у "Интера" в гостях (2:0).

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Мадридцы и андалусийцы – соседи по турнирной таблице – "Реал" имеет преимущество в одно очко, но "Севилья" сыграла на один тур меньше. От лидирующей позиции "галактикос" отдалились уже на расстояние семи пунктов.

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"Реал" vs "Севилья"

"Реал" vs "Севилья" / Фото: Reuters

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У команды Хулена Лопетеги до недавнего времени была актуальной пятиматчевая победная серия, которая накануне прервалась разгромом от "Челси" (0:4). Встреча с "Реалом" принципиальна для нынешнего наставника "Севильи", так как этот клуб переманил его из сборной Испании перед стартом Мундиаля-2018, но не дал достаточно времени для работы. В двух встречах прошлого сезона победителями оказывалась столичная команда.

У хозяев вне игры Вацлик, Акунья и Эскюдеро. У гостей – Карвахаль, Феде и Азар. Бензема и Рамос доступны, но вопрос их формы стоит на повестке дня.

Важнейший поединок для обеих команд с точки зрения турнирного положения и личного престижа. "Севилья" настраивается отобрать очки у "Реала" и, думаю, не проиграет. Также ожидаю ТМ 2,5.

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